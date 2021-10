La science révèle le contenu des lettres de Marie-Antoinette et de son amant

Enfermée aux Tuileries le 4 janvier 1792, Marie-Antoinette écrit : “Je vais finir non sans vous dire mon cher et bien tendre ami, que je vous aime à la folie et que jamais, jamais je ne peux être un moment sans vous adorer”. Elle s'adresse à son amant, le comte Axel de Fersen qui quelques semaines plus tôt lui écrivait ceci : ”Qu'allons-nous devenir ma tendre amie ? Songeons-y. Sans vous, il n'est point de bonheur pour moi, l'univers n'est rien sans vous”. Ces mots d'amour interdits entre la reine de France et le diplomate suédois ont bien failli ne jamais être révélés. Pendant plus de deux siècles, ils sont restés cachés. Nous sommes aux archives nationales. Sur ce petit chariot, roule une partie de l'histoire de France. Des dizaines de lettres que se sont échangés les deux amants en pleine révolution française. Plusieurs lignes ont été caviardées avec soin. La science a pu en décrypter une grande partie. À chaque fois, ce sont des passagers sentimentaux qui ont été censurés. Cette historienne les a tous lues. Elle est stupéfaite. “Ça fait plus de 15 ans qu'ils se connaissent et là, ils se placent encore tous les deux sur un piédestal d’adoration. On n’est pas dans une relation fatiguée, on est encore dans une relation très fraîche, très vive où tout leur cœur et toute leur vie étaient engagés. C'est ça qui est extraordinaire“. Une telle relation porte un nouveau regard sur le rôle du comte Axel de Fersen. Connu pour avoir été l’un des organisateurs de la fuite manquée de Varennes, on le savait proche de la reine. On comprend désormais qu’il a autant voulu sauver la monarchie française que son amour pour Marie-Antoinette. “Personne ne va intervenir auprès des cours d'Europe à Bruxelles et à Viennes. Il va même écrire en Russie pour que les puissances étrangères soutiennent la monarchie française. Ce qui est quand même assez incroyable”. Ces caviardages ont longtemps résisté à la science. Mais grâce au rayon X, les chercheurs ont pu distinguer les deux ancres utilisées, révélant ainsi les lettres cachées. Un travail minutieux et complexe. “On change de stratégie à chaque lettre et à chaque mot. Des fois, on est obligé de faire les choses légèrement différentes, voire complètement différentes”. Les chercheurs ont découvert que c'est Fersen lui-même qui avait censuré les lettres pour protéger sûrement la dignité de la reine. Reste que sept lettres sur quinze n’ont pas encore pu être déchiffrées. Cette correspondance enflammée n’a pas encore livré tous ses secrets.