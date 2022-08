La sécheresse dévoile des trésors oubliés

Ces trois doigts se sont posés là, il y a 113 millions d'années. Et cela ne fait que quelques jours que l'Homme peut les observer dans le lit d'une rivière asséchée. L'eau et les sédiments protégeaient jusqu'alors les empreintes de deux de ces mastodontes : l'Acrocanthosaurus et le Sauroposéidon. Un spectacle éphémère dans ce parc texan consacré aux dinosaures. Le passé refait aussi surface dans cette mégalopole chinoise. Frappé par une sécheresse historique, le fleuve Yangtsé dévoile l'un de ses trésors : trois statues bouddhistes vieilles de 600 ans. Des découvertes aussi stupéfiantes qu'alarmantes ont également eu lieu en Espagne. Ce camp romain construit vers 69 après Jésus-Christ est d'ordinaire immergé dans cet immense réservoir d'eau. Dans cet autre réservoir, quasi à sec, les Anglais empruntent de nouveau ce pont que seuls les plus anciens avaient connu avant la construction d'un barrage il y a 65 ans. À l'autre bout de l'Europe, ce sont de sombres souvenirs qui émergent dans le Danube : un cimetière de bateaux nazis coulés en 1944. Un peu partout en Europe centrale réapparaissent aussi "les pierres de la faim", avec ces mots en allemand "Si tu me vois, commence à pleurer". Un avertissement ancestral en mémoire des famines passées. TF1 | Reportage E. Lefebvre, J. Jankovski