La seconde vie des bus anglais à double étage

Londres est connu pour ses bus et taxis à double étage. Les Britanniques y sont tellement attachés qu'au moment de les mettre à la casse, ils sont vite adoptés pour une seconde vie. Certains sont transformés en camping-car, terrain de jeux pour les enfants, bar à cocktails, pub, ou encore en chapiteau de mariage. D'autres traversent même la Manche pour se retrouver dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.