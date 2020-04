La seconde vie des masques de plongée de Decathlon

Depuis lundi 30 mars 2020, Decathlon distribue gratuitement des masques de plongée de son stock aux établissements de santé. Un modèle grand public qui a été transformé en matériel de protection. Pour cela, il a fallu créer un embout plastique permettant de fixer un filtre qui bloque 99,9% des virus. Et c'est dans une école d'ingénieurs à Belfort qu'une équipe d'enseignants a modélisé cet élément. Les autorités de santé ne les ont pas homologués pour l'instant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.