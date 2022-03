La seconde vie des skis

Vous y êtes attachés, pour le côté sentimental ou pour la performance, mais les skis peuvent aussi devenir encombrants. "J'ai trois paires de ski au total et je les stocke dans la cave" ; "J'ai ma paire de ski et celle de mon grand-père et on ne sait pas comment s'en débarrasser, les recycler ou quoi en faire", racontent des skieurs. Chaque année dans l'Hexagone, 500 milles skis finissent à la poubelle, enfouis ou incinérés avec leurs particules de métal et de plastique, des matériaux polluants. Près d'Albertville (Savoie), une déchetterie expérimente une autre solution bien plus écologique. Une fois par semaine, ces vieilles spatules sont livrés dans cette entreprise pour être transformées en mobilier : chaise, porte-manteau ou encore étagère. Utiliser le ski en tant que matériau, il fallait y penser. "C'est un concentré de technologie. Ce qui va m'intéresser au niveau des caractéristiques, c'est sa solidité et sa finesse", explique Jonathan Randon, concepteur chez Skitec. Du sur-mesure et des meubles personnalisés, c'est ce qui a séduit certains clients. L'entreprise savoyarde a pour objectif de recycler 100 000 skis d'ici 2025, soit 20% de ce qui est jeté chaque année. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand