La sécurité des agents du poste de la police municipale de Plan-de-Cuques renforcée

En automne dernier, dans le poste de la police municipale de Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône) aux portes de Marseille, tout a été pensé pour renforcer la sécurité des agents. Avant chaque patrouille, ils s'équipent désormais d'un gilet par balles et d'une arme, un pistolet semi-automatique dont l'accès est hautement sécurisé. Ce samedi matin, la mission des policiers est de surveiller le marché de cette commune de 12 000 habitants. L'agression de leur collègue vendredi les touche particulièrement et les amène à redoubler d'attention sur le terrain. L'année dernière, la municipalité de Plan-de-Cuques a investi 100 000 euros pour réaménager les locaux de la police municipale. L'entrée a été sécurisée avec un badge pour les agents et un interphone pour le public. A l'intérieur, ce sas a été créé pour l'accueil des habitants. La prochaine étape consiste à doubler les effectifs et installer une centaine de caméras de vidéosurveillance devant chaque bâtiment public de la commune, dont le poste de la police municipale.