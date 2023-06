La Seine-Maritime traversée par une mini tornade

En image ce qu’il reste du toit d’une maison après le passage de la tornade cet après-midi du dimanche 18 juin 2023. "On a vu nos deux toits, deux pans de toit qui se sont ouverts comme un livre, qui se sont écroulés de chaque côté. Avec l’autre tombant par ici sur la voiture et l’autre côté chez le voisin. Et malheureusement, il y a un blessé léger, mon gendre en occurrence et qui a une plaie à la tête", raconte Bruno Dubuc, habitant de Motteville (Seine-Maritime). Sous le bâtiment endommagé, le propriétaire de la voiture endommagée n’en revient toujours pas. "Ça choque, ça choque énormément. Moi, depuis tout petit, j’étais là, donc voir ça qui s’envole, c’est impressionnant, impressionnant. On ne voit ça qu’à la télé, mais là, c’est inimaginable”, témoigne Pierre Dubuc. Que s’est-il passé ? Il était un peu plus de quinze heures à Motteville, en Seine-Maritime, quand les habitants aperçoivent une tornade dans le ciel gris. L’après-midi, jusque-là tranquille, est sur le point de basculer. D'autres dégâts moins spectaculaires dans les maisons voisines. Personne n'est à reloger ce soir, mais demain matin, l'école sera fermée. TF1 | Reportage F. Chadeau, G. Thorel, A. Coulon