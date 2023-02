La Seine : naissance d'un fleuve

Au début, seul un ruban d’asphalte guidait notre regard dans un paysage blanc. La Côte-d'Or semblait assoupie. Les arbres ployaient sous les flocons comme des sentinelles fatiguées. Puis, il fallait tendre l’oreille vers la source de la Seine. La commune où elle se trouve est communément appelée Source-Seine. Nourrie de ses affluents tels que l’Yonne ou la Marne, la Seine atteint près de 150 mètres de large lorsqu’elle atteint Paris. Elle traverse le pont Louis-Philippe, frappé du N de Napoléon III, l'Assemblée nationale puis la Tour Eiffel. Mais en aval, la Seine fuit les paillettes. Au printemps, le fleuve entraîne dans sa longueur les passagers des bateaux de croisière. À bord d’un navire, se dévoile une scène bucolique, la Seine est à peine troublée par le passage imperturbable des navires fluviaux. On passe les campeurs installés sur les berges, puis l’on découvre une forteresse et de villes. Au bout du voyage sur la Seine, il y a l’estuaire et puis la mer. TF1 | Reportage S. Renouil, W. Wuillemin