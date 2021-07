La série "La Casa de Papel" donne vie à un escape game à la Monnaie de Paris

Quand la réalité d'un lieu la "Monnaie de Paris" rejoint la fiction d'une série, cela donne "La Casa de Papel" comme si vous y étiez. Nous avons pu assister aux répétitions. Même sans les masques de "Dali" remplacés par des masques chirurgicaux, l'expérience devient vite immersive. "On vit une pièce de théâtre, on vit une série. Ça n'a jamais été fait. C'est une première", explique Sébastien Garcia, producteur exécutif "La Casa de Papel Experience". Les participants sont munis d'armes factices. Encadrés par des acteurs, ils sont d'abord, comme dans la série, pris en otage, avant de devenir les complices de l'un des plus beaux braquages de l'histoire. Des énigmes à résoudre ou encore des clés à trouver, l'objectif est d'accéder au coffre-fort, l'ouvrir puis s'enfuir avec son contenu. Une heure d'aventures dans laquelle un employé de la Monnaie de Paris a été embarqué en avant-première. La plus vieille entreprise du monde et la plus ancienne institution française n'avait pas vécu pareil remue-ménage en ses vénérables murs. Pour scénariser ce jeu, déconseillé aux personnes cardiaques, il a d'abord fallu s'adapter aux bâtiments puis aux mesures sanitaires.