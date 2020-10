La si longue captivité de Sophie Pétronin

L'humanitaire avait créé au Mali une association d'aide aux enfants. C'est un groupe proche d'Al-Qaïda qui l'avait kidnappé le 24 décembre 2016 et qui l'a sans cesse déplacé à travers les immensités désertiques dans des conditions extrêmement précaires et difficiles. Des mois de détention qui n'en finissent pas où seuls les transferts d'un campement djihadiste à l'autre viennent bouleverser le terrible quotidien de l'otage. Retour sur ces quatre années de captivité.