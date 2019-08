La Sibérie ravagée par des incendies : un écosystème qui s'effondre ?

À cause d'orages violents et d'une forte hausse des températures, la Sibérie est dévorée par les flammes depuis juin 2019. Aidés par l'armée, plus de 3 000 pompiers tentent en vain de venir à bout de feux qui ont déjà ravagé plus de quatre millions d'hectares de forêts. Une alerte aux nuages noirs a été donnée et une épaisse fumée s'est étirée sur plus de six fuseaux horaires. Des désastres sans précédent qui pourraient causer des dégâts irréversibles sur l'écosystème du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.