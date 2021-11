La Sicile affronte son deuxième cyclone

Venues du large, de puissantes bourrasques s'abattent sans s'arrêter sur la presqu'île de Syracuse. La pluie a commencé à recouvrir certaines routes empruntées notamment par les secours. Les rafales soufflent jusqu'à 140 km/h. Par précaution, les pompiers ont coupé les arbres les plus fragiles pour qu'ils ne puissent pas bloquer les rues. "On enchaîne les opérations en ce moment. Il y a beaucoup de choses à faire. On fait notre travail du mieux qu'on peut", nous confie l'un d'eux. En six heures, 120 millimètres de pluie sont tombés. La plupart des habitants se sont barricadés chez eux. "C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi impressionnant. Vraiment, je n'ai jamais vu ce genre de tempête", s'étonne un homme. "Cet été, on a crevé de chaud. Il fallait s'attendre à ce qu'on rencontre d'autres problèmes", déplore un autre habitant de Syracuse. À l'origine de ces pluies, un phénomène qui ne se produit en moyenne qu'une fois tous les deux ans. Les météorologues parlent d'un "medicane" ou ouragan méditerranéen. Cinq départements de l'est de l'île sont actuellement en vigilance rouge. Cela fait plusieurs jours que cette partie de région est frappée par d'importantes dépressions. Elles ont déjà fait trois morts.