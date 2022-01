La SNCF coûte cher aux Français

Coûts de fonctionnement, travaux, retraite des cheminots... La SNCF est une grosse entreprise qui coûte cher aux finances publiques : 16,7 milliards d'euros de subventions en 2020. C'est presque deux fois le budget annuel de la Justice. Cela représente aussi 250 euros par Français. Salon la SNCF, c'est le seul moyen d'assurer une mission de service public digne de ce nom. “30 000 km de lignes sur tout le territoire, 3 000 gares desservies... Vous voyez bien le maillage très important qui justifie un niveau d'investissement. Ce niveau d'investissement ne peut être assuré qu’à la fois par un financement SNCF, mais aussi par des subventions”, explique Laurent Trevisani, directeur général délégué stratégie finances du groupe SNCF. Remplacer 1 km de voie ferrée coûte en moyenne 1,5 millions d’euros. Au total, ce genre d'investissement représente 4,5 milliards d'euros. Mais la plus grosse part des subventions va au fonctionnement : 9 milliards euros. Et ce n'est pas fini, il faut ajouter 3,2 milliards versés par l'État afin de garantir l'équilibre du système de retraite des cheminots. À la SNCF, il y a toujours moins de travailleurs qui cotisent pour toujours plus de retraités. “Depuis le 1er janvier 2020 avec la loi sur le pacte ferroviaire, il n'y a plus d'embauche au statut. Donc, ce régime est un régime d'extinction. Le déficit se creusera donc mécaniquement tous les ans”, souligne Didier Mathis, secrétaire général de l’UNSA ferroviaire. La plupart de nos voisins européens subventionnent eux aussi leurs réseaux ferroviaires à coup de milliards d’euros ce spécialiste en finances publiques à tenter la comparaison. “Il y a des données parcellaires qui laissent penser que la subvention publique par passager kilomètre est un peu plus élevée en France que dans les autres pays européens”, compare François Écalle, président de Fipeco. Un dernier chiffre qui pèsera forcément un jour ou l'autre sur le contribuable : l'État vient de récupérer une partie de la dette de la SNCF. Soit 35 milliards d'euros. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Humblot, S. Hirschnagel, M. Kherraji