La SNCF met fin à son dispositif de remboursement ou d'échange sans frais

Oubliez l'échange ou le remboursement gratuit et sans condition de votre billet SNCF. A partir du 13 septembre, les règles changent pour les trains où le pass sanitaire est obligatoire, les TGV et Intercités. Désormais, si vous souhaitez annuler ou modifier votre voyage plus de trois jours avant le départ, il faudra payer des frais supplémentaires de quinze euros. Cela restera toutefois gratuit jusqu'à trois jours avant le départ. Pour les trains à bas coût, les Ouigo, les règles sont encore plus restrictives. Les réservations ne seront plus du tout annulables et remboursables. Les billets resteront en revanche modifiables, moyennant dix euros. De potentiels frais supplémentaires pour les usagers qui ont bénéficié de frais très attractifs cet été. Pour remplir ses trains, la SNCF a utilisé les grands moyens : cinq millions de billets à 39 euros maximum. Et la nouvelle carte de réduction lancée début juin a également contribué à faire baisser les prix. Cet été, la SNCF a transporté 22 millions de personnes, soit presque le niveau atteint en 2019, avant la crise sanitaire.