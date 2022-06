La SNCF peut-elle tenir sa promesse de 500 000 places de plus dès cet été ?

Plus de billets, cela veut dire plus de personnel pour s'occuper des trains, à quai, mais aussi et surtout dans les centres de maintenance technique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel dans ces centres. Et que tous les TGV prévus pour cet été pourraient ne pas être prêts à temps. Selon Fabien Dumas, secrétaire fédéral syndicat SUD-RAIL, la promesse faite jeudi de 500 000 billets supplémentaires va être difficile à tenir. Pour ce syndicaliste, certains TGV circulent déjà sous dérogation pour retarder leur maintenance. Ils seraient donc susceptibles de plus tomber en panne que d'autres. Face à cette situation, la SNCF se veut rassurante. "Ces 500 000 places sont déjà intégrées depuis plusieurs semaines dans les plans de transport, pas d'inquiétude à avoir". Prévoir 500 000 places de plus par rapport à l'été 2019 avant le Covid est un défi énorme. Il faut trouver des rames supplémentaires pour multiplier par deux la taille de certains trains. Selon nos informations, la SNCF devait recevoir huit nouvelles rames pour cet été. Mais finalement, Alstom n'en livrera que la moitié. Le système va donc être vraiment sous tension avec un nombre très important de voyageurs cette année, mais aussi à cause d'un manque d'attractivité selon les syndicats. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J. Bervillé