La SNCF veut produire son électricité

Pour les voyageurs, ils commencent à faire partie du décor comme à la gare TGV de Nîmes-Pont-du-Gard. Environ 8 000 mètres de panneaux qui produisent l’équivalent de la consommation de 700 foyers. "C’est écoresponsable… c’est plutôt bien pour la planète", témoigne cette dame. À la fin 2024, 119 gares seront équipées. Plusieurs fermes solaires sont déjà installées, par exemple 17 hectares aux Monts. L’électricité est revendue à EDF, mais la SNCF désormais voit plus grand. La SNCF est à la fois le plus gros consommateur d’électricité dans le pays et l’un des plus grands propriétaires terriens. En 2050, 10 000 hectares pourraient être recouverts. Le but est d’atteindre l’autosuffisance énergétique pour faire rouler les 15 000 trains quotidiens. "C’est vraiment une bonne nouvelle pour mieux faire baisser le prix des billets de trains", rapporte Gilles Dansart. En attendant la concrétisation de ce programme, à la gare de Nîmes, le parc photovoltaïque a d’autres vertus. TF1 | Reportage M. Izard, A. Bacot, L. Garcia