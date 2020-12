La station de Cauterets a pu rouvrir ses portes

Cauterets (Hautes-Pyrénées) est réputé pour être la station de ski de fond la plus enneigée des Pyrénées. C'est aussi la première à pouvoir rouvrir cette année pour le plus grand bonheur de ceux qui habitent à moins de 20 kilomètres. Juste à côté, les dameurs s'activent. Cette ouverture est un soulagement pour les dix saisonniers du domaine nordique qui ont pu reprendre le travail. Mais dans la station, toutes les remontées mécaniques sont à l'arrêt jusqu'au 7 janvier et les fondeurs ne permettront pas de sauver la saison. Ici, la discipline remporte vingt fois moins que le ski de descente. "Ce sont deux échelles financières complètement différentes. On ne parle pas du tout du même seuil de rentabilité", confie Dorian Noyer. Dans cette village-station, ces sports annexes apportent tout de même de l'espoir aux commerçants qui espèrent au moins pouvoir limiter la casse. Avec plus de 1,50 mètre de neige sur les flancs de montagne, Cauterets s'attend à recevoir plus de 20 000 personnes pour les vacances.