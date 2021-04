La stratégie de la Chine pour convaincre la population de se faire vacciner

Rentrer du travail, le sourire aux lèvres, et des bras chargés de cadeaux. Weihong Zhang vient de se faire vacciner contre le coronavirus. “ça c’est le certificat que j’ai reçu après ma première injection. Et là, ce sont mes cadeaux : de la lessive et des rouleaux de papier toilette. On encourage les gens à se faire vacciner. Les injections sont gratuites et en plus, on est récompensé. Je suis très contente, c’est une super surprise”. Et elle n’est pas la seule. Sur les réseaux sociaux, des centaines de Chinois fraîchement vaccinés affichent fièrement leur récompense. La stratégie de la carotte car pour vacciner toute sa population, la Chine doit accélérer la cadence. “Je pense qu’au moins 30% de la population chinoise est vaccinée”, affirme une dame. “60, 70% ?”, estime une autre. En réalité, c’est beaucoup moins. Seul 10% des Chinois ont reçu au moins une dose contre 18% dans l’Hexagone. Loin de l’objectif des autorités, qui est d’immuniser 40% de la population d’ici fin juin. Alors, le message est matraqué à la télévision d’État où la présentatrice n’hésite pas à pousser la chansonnette, mais aussi dans l’espace public. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.