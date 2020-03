La stratégie du confinement

Notre journaliste, Yani Khezzar, va nous aider à visualiser les effets des différentes stratégies, notamment en terme de vitesse de propagation du virus. Il s'agit d'une simulation théorique par ordinateur, réalisée par le média américain The Washington Post. Cette démonstration convaincra ceux qui sont laxistes aux bienfaits du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.