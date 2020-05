La Suède est-elle sur le point d'en finir avec le coronavirus ?

Par rapport aux autres pays européens touchés par le Covid-19, le gouvernement suédois a choisi de ne pas se confiner. À ce jour, la Suède compte 24 000 malades du coronavirus et 3 040 morts. C'est moins que dans l'Hexagone, mais plus que chez ses voisins qui ont décidé de se confiner. Ce pays a-t-il vraiment été plus épargné que nous ? Est-ce qu'il est en phase d'en terminer avec le virus ? Est-ce qu'on aurait pu faire comme eux ?