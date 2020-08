La Suède, un pays sans masque

Plusieurs villes de France ont imposé le port du masque obligatoire dans les lieux publics. C'est une situation qui contraste avec les décisions prises par d'autres pays. En la matière, la Suède fait encore figure d'exception. Après avoir refusé le confinement, elle refuse aujourd'hui le port du masque. La stratégie de ce pays nordique est accès sur la distanciation et le télétravail. Mais avec quel bilan sanitaire ?