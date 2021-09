La tanzanite, le diamant du Kilimandjaro

Elle a la couleur d'un cristal paré de bleu au reflet violet, une pierre unique au monde, mille fois plus rare que le diamant, son nom la tanzanite. Une pierre précieuse qu'on ne trouve qu'en Tanzanie, au pied du célèbre Kilimandjaro. Sur le mythique sommet, une mine. C'est pourtant dans les entrailles de ce tunnel que se trouve le seul gisement de tanzanite sur la planète. Avec le géologue du site, nous plongeons à 800 mètres sous terre à la recherche de cette pierre rare. Quand la pierre précieuse est trouvée, elle prend la direction de la ville d'Arusha à 40 km de la mine. Dans un discret immeuble de la "Tanzanite expérience", nous retrouvons le seul Français présent dans le business de la tanzanite, Ronan Liébard. Il examine les dernières pierres arrivées avec son directeur. Les deux hommes travaillent pour une joaillerie spécialisée dans ce joyau bleu. Dans l'arrière-boutique, des tailleurs de pierre préparent les commandes des plus grandes marques internationales de luxe. Quelques mètres plus loin dans la bijouterie, des pièces d'exception destinées aux clients locaux les plus fortunés. Un collier se vend pour la modique somme de 90 000 euros. Mais la tanzanite ne fait pas seulement le bonheur des plus riches du monde. Elle peut aussi changer la vie des communautés locales. En apparence, Saniniu Lazer n'est qu'un simple massaï. Pourtant, c'est aussi un millionnaire qui a fait la une de la presse mondiale il y a un an après avoir trouvé les deux plus grosses tanzanites brutes jamais découverte. Des grosses pierres qu'il a depuis revendues à l'état tanzanien pour 3 millions d'euros. Grâce à cette somme, il a pu réaliser son vieux rêve : construire l'unique école moderne pour sa communauté rurale. L'école, un investissement pour l'avenir de cette région, car si le diamant est réputé éternel, la tanzanite ne l'est pas. D'après les géologues, dans 20 ans, son unique gisement au monde sera épuisé.