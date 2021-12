La tempête Arwen frappe le Royaume-Uni

Une mer déchaînée, des rafales de vent jusqu'à 160 km/h. C'est tout le nord du Royaume-Uni qui a été frappé par la tempête Arwen dans la nuit de vendredi. Des chutes d'arbre ont causé la mort de deux personnes. En Écosse, de nombreuses routes sont rendues impraticables à cause de débris. Les liaisons ferroviaires sont interrompues entre Édimbourg et Glasgow. Une forêt presque entièrement décimée témoigne de la violence des coups de vent. Dans certaines régions, la neige s'est également invitée. Plus de 100 camions seraient encore bloqués sur une autoroute. Selon l'agence météorologique britannique, le pire est passé. Toutefois, la situation ne s'améliorera que lentement. Les habitants sont invités à ne pas se déplacer. Des rafales de vent de 160 km/h et de très grosses chutes de neige sont toujours attendues ce samedi. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets