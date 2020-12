La tempête Bella traverse la France

Dans le Nord, une maison d'Auberchicourt s'est retrouvée à ciel ouvert. Son toit s'est envolé. Il a été emporté par des rafales atteignant les 100 km/h. Ses occupants devront dormir ailleurs. À quelques kilomètres de la commune, les pilonnes électriques de Mastaing n'ont pas résisté à la puissance de la tempête. Les vents violents les ont couchés sur la route. Il n'y a donc plus de courant dans le petit village. La mission des techniciens est double. Ils doivent rétablir l'électricité au plus vite et protéger les habitants. Audrey Carpentier, responsable communication d'Enedis dans le Nord-Pas-de-Calais, conseille les citoyens de ne surtout pas toucher les câbles tombés au sol et d'appeler immédiatement les pompiers. Les dégâts du passage de la tempête Bella sont aussi nombreux dans la Manche. À Sainte-Mère-Église, les pompiers n'ont pas eu une seconde de répit. Tuiles arrachées ou encore des arbres tombés sur la voie publique, ils ont effectué une quarantaine d'interventions depuis dimanche matin. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui se trouve au bord de la mer, le vent a soufflé jusqu'à 120 km/h. La SNCF a pris des précautions. Des bus de substitution remplacent les trains pour éviter aux vacanciers de se retrouver bloqués sur les rails.