La tempête Ciara dans le Nord : 42 départements en alerte

Si les dégâts semblent limités pour l'instant, la tempête Ciara est remarquable par son ampleur. Elle a d'abord touché les Îles britanniques avant de déferler sur le nord de l'Hexagone où 42 départements sont en alerte. Elle continue sa route en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Regardez ces images rassemblées par nos équipes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.