La tendance des vacances près de chez soi

Cet été, crise sanitaire oblige, plus de 70 % de nos concitoyens passent leurs vacances en France. Et parfois, pas très loin de leur domicile. Chercher l'évasion, au coin de la rue, au coin du champ, c'est de la micro-aventure. Plusieurs sites Internet en ont fait leur spécialité. Cette tendance au tourisme local crée les bonnes affaires des commerçants locaux qui comptent bien l'ancrer dans la durée, en faire une nouvelle habitude.