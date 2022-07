La Teste-de-Buch : les plages cernées par le feu

Les vacanciers qui filment les images n'en reviennent pas. Bien au-dessus de la cime des arbres, des flammes immenses se rapprochent inexorablement de la plage. Et les pompiers ont bien compris l'urgence. C'est une attaque massive, ils ont détourné tous les avions disponibles. Sur place, les vacanciers ont été surpris par la rapidité et l'intensité de l'incendie. Dans les airs, les Canadairs multiplient les passages et tentent sans relâche de ralentir l'avancée de l'incendie, car la zone est très difficile d'accès. Au sol, les pompiers massés en bordure du feu s'attendent au pire des scénarios. Sur les lieux, ce que les pompiers redoutaient est arrivé. Les vents tourbillonnants ont relancé plusieurs foyers. Après six jours passés à combattre le feu. Les prochaines heures s'annoncent particulièrement épuisantes. Toute la nuit, les sapeurs-pompiers vont lutter pour ralentir l'incendie et éviter coûte que coûte qu'ils atteignent des zones d'habitation en périphérie de Biscarrosse. TF1 | Reportage P. Gallacio, N. Robertson, L. Lassalle