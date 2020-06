La traque des narcos dans le détroit de Gibraltar

Faisant face aux côtes marocaines, le détroit de Gibraltar est la frontière Sud de l'Europe. Ce tout petit bras de mer est devenu la porte d'entrée européenne du cannabis. Pour assurer la traversée des cargaisons, les trafiquants font appel à des puissants et coûteux bateaux pour effectuer des "go fast". Le trafic est tellement lucratif qu'ils opèrent même en plein jour, laissant des épaves sur les côtes espagnoles.