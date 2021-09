La traversée de Paris sur un fil

Sentir l'air, le vent, les premières ondulations. La peur du vide est toujours là, dans ses premiers gestes. Face-à-face depuis longtemps, la Tour Eiffel et le palais de Chaillot ont été réuni ce samedi 18 septembre 2021 le temps d'une promenade en l'air. Nathan Paulin a tiré un trait entre deux monuments de notre patrimoine. Se lancer depuis la Tour Eiffel, Nathan l'a déjà fait il y a quatre ans. Mais c'est entre les cimes qu'il a appris à s'affranchir de ses 2,5 de sangles qui le relie encore à la terre. Une sangle qu'il faut bien sûr installer en toute sécurité. La nuit du vendredi, une équipe de pompier bénévole a équipé la Tour Eiffel et le palais de Chaillot pour son face-à-face avec le vide. Trouver les bons ancrages pour relier les 68 mètres du premier étage de la Tour Eiffel aux 56 mètres du toit de Chaillot. 30 minutes d'une traversée fragile et solide à la fois, presque une danse. L'un après l'autre, ses pieds nus ont avalé les 670 mètres de distance. En bas, le temps s'est arrêté. Un état d'apesanteur que Nathan Paulin retrouvera dimanche à 15h pour une deuxième traversée.