La traversée des Alpes à 6 000 mètres d’altitude grâce à une montgolfière

Imaginez survoler les toits des Alpes, vous hisser sur les plus hauts des balcons, à 6 000 mètres. Cela paraît fou. Pourtant, c'est l'aventure que s'apprêtent à vivre ces passagers qui semblent impatients de savourer cette expérience unique. Mais pour cela, ils ne doivent souffrir d'aucun problème cardiaque ni respiratoire car au-delà des 3 000 mètres, il faudra compter sur ses bouteilles d'oxygène. Mais avant de toucher le ciel, sur la terre ferme de l'Emmental suisse, ils préparent leurs voyages. Pour gonfler un ballon de 30 mètres de haut, il faut des bras et du gaz. L'objectif est d'atteindre les 6 000 mètres pour vivre dans un autre monde. Celui où l'oxygène est deux fois plus rare et la température chute de 30 °C. À 6 000 mètres d'altitude, nous sommes entrés dans le royaume du Blanc, dans celui du Cervin et du Mont-Blanc. Sous nos pieds, nous avons frôlé les Alpes suisses, françaises et italiennes. Gaël est un des rares pilotes au monde à entreprendre ces vols où il faut se frayer un chemin dans le ciel. Nous avons dépassé les 6 000 mètres pour atteindre l'Italie. Ce vol long-courrier à l'air libre coûte 1 400 euros pour chaque passager. Une traversée de 250 km qui s'est terminée dans la plaine du Pô. C'est alors la fin d'un voyage ou plutôt d'une incroyable expérience. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel, J. Chaize