La très chère route de vos vacances

Enfin, les vacances tant attendues. La pluie ne sapera pas notre moral, mais les prix le feront dès les premières minutes du trajet. Et sur l'ensemble des aires de l’autoroute, près de 5% de plus au péage en un an. C'est à se demander s'il ne vaut pas mieux parfois prendre la route nationale. Pour faire passer la pilule, rien de tel qu'un bon déjeuner. Pour un sandwich triangle sur cette aire d'autoroute, il faudra débourser 5,70 euros, soit 65 centimes de plus que l'été dernier. À moins de s'y prendre à l'avance, comme Franck et Fabiana, en route pour l'Espagne, qui ont emporté dans leur voiture tout ce dont ils avaient besoin pour déjeuner, pour ne pas payer. Remplissez votre estomac à grands frais, et faites le plein au passage. Mais attention à ne pas vous étouffer devant l'augmentation des prix depuis un an : environ quatre euros de plus pour un plein ici. ” Après il y a le fait qu’on parte en vacances, du coup ça fait avaler la pilule, un peu plus facilement, Mais c’est vrai que ça fait mal”, confirme un des hommes à la pompe. Cette année 2023, les tarifs de dépannage sur autoroute ont également augmenté de près de 5%. TF1 | Reportage M. Desmoulins, R. Roiné, S. Caffin.