La troisième dose pour tous : un scénario inéluctable ?

La dose de rappel est désormais recommandée pour tous les plus de 40 ans. D’ici la fin de cette année 2021, cela représente 2,6 millions de Français supplémentaires à vacciner. Ce centre de vaccination en région parisienne s’y prépare déjà. Ouvert à nouveau, exprès pour la troisième dose, il rappelle du personnel. Cette décision de la Haute Autorité de Santé s’appuie sur les résultats observés en Israël où depuis trois mois, la dose de rappel est administrée à tous. On y observe que juste après la deuxième dose, le vaccin bloque très bien la transmission. Mais six mois après, sous l’effet du variant Delta, nous sommes nettement moins bien immunisés. Avec une troisième dose, notre taux de protection remonte à 88%. Il n’est plus seulement question de protéger les plus fragiles, mais aussi, collectivement, de freiner l’épidémie. Une précision est à porter pour les Français qui ont eu le Covid. Si vous avez été malade avant de vous faire vacciner, vous n’avez pas de rappel à faire, une dose suffit. Si, en revanche, vous êtes tombé malade après vous être fait vacciner, il faut faire un rappel. Cela signifie que votre taux d’immunité est trop bas. La dose de rappel doit être faite six mois après la deuxième dose avec du Pfizer ou du Moderna. Pas de risque de pénuries, nous avons plus de 57 millions de doses disponibles, soit plus de deux fois le stock nécessaire. T F1 | Reportage J. Devambez, C. Bayle, D. Piereschi