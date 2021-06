La vaccination à Bondy bat son plein

Il suffisait de traverser pour se faire vacciner. En plein cœur de la cité de Bondy, le bouche-à-oreille a fonctionné, on donne déjà les consignes. Dans ces sacs réfrigérés, 250 doses de vaccin prêtes à être injectées. L'enjeu ici : aller au contact des populations les plus précaires, fragiles, parfois isolées. Sans ces centres éphémères, beaucoup n'auraient pas eu accès à la vaccination. "Les gens ne connaissent pas les Doctolib. Ils ne sauront pas faire les démarches nécessaires pour se faire vacciner", a précisé un Bondynois. Autre difficulté dans ces zones prioritaires : la barrière de la langue. Abdelkri Chakouri, par exemple, a accompagné son père qui a 87 ans. Il est là pour traduire, mais aussi pour rassurer. En effet, Mohamed Chakouri n'aime pas vraiment les piqûres. Alors son fils devient la voix du médecin. Pour l'heure, les résultats sont très encourageants. La Seine-Saint-Denis reste parmi les départements français les plus touchés par le Covid-19.