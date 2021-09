La vaccination incitative pour les plus de 80 ans

À 89 ans, Jocelyne vit toute seule et a beaucoup de mal à se déplacer. Comme elle n'est pas vaccinée, elle a reçu un courriel en début de semaine. Celui-ci l'incite à se vacciner en parlant à son infirmier ou en contactant un numéro. La vaccination, son médecin lui en avait bien parlé. Mais jusqu'ici, elle ne se sentait pas vraiment concernée. Des plus de 80 ans non vaccinés, il y en aurait 520 000 dans l'Hexagone. Pour les sensibiliser, le département du Vaucluse expérimente une nouvelle approche. Si l'individu a peur de sortir, un infirmier peut effectuer la vaccination à domicile. Pour les personnes qui sont d'accord pour aller dans un centre de vaccination, ils peuvent avoir accès à un taxi. Des bons de transport parfois accompagnés d'une convocation dans un centre. Mais c'est surtout la vaccination à domicile qui est plébiscitée. Céline est infirmière libérale et le dispositif lui permet de récupérer dans le centre une dose préparée pour l'une de ses patientes, une femme de 91 ans. Ce dispositif pourrait bientôt être généralisé partout dans le pays.