La Vélomaritime, de la Bretagne aux plages du Nord

Si Roscoff était une promesse, elle serait celle du départ. La ville tourne le dos au reste du monde pour faire face à la mer dans un tête-à-tête chargé d'écumes. Sur les rues étroites s'élance la Vélomaritime avec 1 500 kilomètres de la Bretagne jusqu'à la frontière belge. Une suite de pistes cyclables, de routes, de plages, de rochers, mais aussi de falaises. Direction la Côte de Granit Rose, un endroit d'une beauté presque irréelle. La couleur est mise en valeur surtout le soir. Quant au Cap Fréhel, il est le plus impressionnant de la Bretagne, et également le plus haut à 70 mètres au-dessus de la mer. Il est classé "Grand Site de France" et la Vélomaritime le borde. À sa pointe, le phare qui se visite et qui se mérite. Il est temps de quitter la Bretagne à regret. La Vélomaritime nous emmène vers le Mont-Saint-Michel. La Normandie sait accueillir leurs visiteurs avec panache. Bayeux se trouve à quelques coups de pédales plus tard. La cathédrale gothique est posée au cœur de la ville.