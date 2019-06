La Vénus de Milo, une statue d'origine grecque

La Vénus de Milo est une statue en marbre de la déesse Aphrodite. Elle a été achetée, déjà sans ses bras, sur l'île grecque de Milos, en 1820. Elle est exposée au musée du Louvre et attire de nombreux visiteurs chaque année. La Vénus de Milo a vu le jour dans les villes des Cyclades, en Grèce. Là-bas, on ne rêve que de son retour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.