La vérité sur les labels de poisson

Les Français consomment en moyenne 34 kilos de poissons par an. Pour que les consommateurs puissent faire leur choix, des labels sont apparus dans les rayons. Certains garantissent une origine ou un mode de pêche. Pour les obtenir, les pêcheurs paient un organisme privé, chargé de certifier la pêche. Pourtant, selon un scientifique, 80% de la pêche labellisé est industrielle. Alors, sont-ils vraiment gage de qualité ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.