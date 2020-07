La Vespa victime de contrefaçon

La contrefaçon touche principalement les marques de luxe. En Italie, c'est un emblème national qui en est aujourd'hui victime. La Vespa, née en 1946 à Pontedera (Toscane), est copiée par les constructeurs asiatiques, qui proposent leur modèle à des prix bien plus bas. Mais selon les conducteurs italiens, le scooter le plus célèbre au monde n'est jamais égalé.