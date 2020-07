La victoire écologiste dans les villes est-elle représentative de ce que pensent tous les Français ?

Les verts se sont imposés dans dix des 50 villes les plus peuplées de France, comme à Besançon. La périphérie de la ville de 116 mille habitants a plutôt choisi la droite lors des municipales, les quartiers populaires l'abstention. Le centre-ville, lui, a opté pour les verts, qui remportent la mairie. Alors, le vote pour les verts vient-il uniquement des centres-villes ? Est-ce un vote bobos ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus.