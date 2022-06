La vie envers et contre tout dans les ruines de Marioupol

Dans un carré de terre fraîchement creusé en banlieue de Marioupol, se trouve un cimetière de fortune que visite Catia depuis deux mois. Au milieu de tombes anonymes, repose son père. Il a pu être identifié grâce à ses papiers. Le décompte des morts est impossible dans Marioupol où flotte maintenant le drapeau russe. Les combats ont cessé depuis un mois. Les Russes ont déblayé. L'électricité est revenue par endroits. Toutefois, l'immense majorité de la ville reste livrée à elle-même. Par exemple, des commerçants travaillent directement dans la rue. Leurs magasins ont été détruits ou incendiés. Aux pieds des immeubles éventrés, nos reporters ont croisé des habitants à la recherche de bois pour faire du feu. Un semblant d'ordre pour cuisiner, se soigner, et survivre, avec l'aide des distributions de nourritures. Nos journalistes ont retrouvé Catia. Comme tous ses voisins, elle vient chercher l'eau directement au ruisseau. Maintenant seule dans la maison de son père, elle dispose d'un potager où elle plante des fraises, de l'ail, des oignons, des betteraves et des patates. Une vie chiche, mais résiliente, car même dans les ruines de la ville, le travail reprend et des écoles rouvrent. Mais vidée de ses habitants Marioupol flotte à l'intérieur d'elle-même. T F1 | Reportage J. Garro, M. Merle, E. Dabbakh.