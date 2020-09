La vie masquée des lycéens dans le Calvados

Si le gouvernement n'est pas allé plus loin ce soir dans les contraintes, c'est sans doute parce qu'elles pèsent déjà très lourd dans nos quotidiens. Pour être bien respectées, il faut que ces mesures soient aussi bien acceptées. Nous avons passé 48 heures dans un lycée auprès d'une population très jeune qui a parfois du mal à percevoir le danger et, à qui, on demande pourtant aujourd'hui de très gros efforts.