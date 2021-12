La vie parisienne : la fête sur scène

Dans cet opéra célèbre, appréciez ce French cancan symbole de cette vie parisienne festive à l'orée du XXe siècle. C'est une grande première pour Christian Lacroix. Il signe non seulement les costumes, les décors mais surtout la mise en scène. "Il fallait être dans les traces d'Offenbach sans prétention d'essayer de capter ce qu'il avait essayé de faire à l'époque, de ne pas se prendre au sérieux mais en même temps se permettre beaucoup de mélancolies, entraîner le public, qu'à la fin, tout le monde soit remonté, aura un moral d'acier", explique-t-il au micro de TF1. Et pour les quelque 80 costumes du spectacle, Christian Lacroix y restait fidèle aux premières maquettes de Jacques Offenbach à chaque fois qu'elles existaient. Quant au rythme, Christian Lacroix l'a voulu effréné comme l'énergie de cette époque où se succèdent les expositions universelles. La mise en scène est pleine d'audace et de fantaisie burlesque où le XIXème siècle se fond dans le XXIe. C'est un spectacle coloré tout en surprise. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, A. Ponsard, M. Derre