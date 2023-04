"La vie pour de vrai" : Dany Boon et Kad Merad à nouveau réunis

Sur le tournage, à 50 mètres des loges, Kad Merad fait une arrivée remarquée en voiture. Entre Dany Boon et Kad Merad, une complicité évidente. Une complicité forgée il y a déjà quinze ans, sur le tournage de Bienvenue chez les Ch'tis. Plus de 20 millions d'entrées, le plus gros succès de l'histoire du cinéma français. Devenus un duo emblématique, les deux acteurs tournent régulièrement ensemble. "La vie pour de vrai" est leur quatrième collaboration. Dany Boon joue un animateur du Club Med, prénommé Tridan. Fraîchement débarqué en France et un peu perdu, il recherche son amour d'enfance. Kad Merad joue son demi-frère, un homme qui cherche à se débarrasser de lui et pour ce faire, lui présente une femme censée être sa dulcinée. Charlotte Gainsbourg a réussi à se glisser entre les deux complices, elle qui est pourtant nouvelle dans l'univers de Dany Boon. "Il a un comique naturel, il exagère un côté qu'il a déjà. Il est drôle, mais il est aussi très touchant", lance-t-elle. Derrière Tridan se cacherait donc une partie de l'âme de Dany Boon. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, B. Hacala