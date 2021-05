La vie quotidienne à bord de l'ISS

Ils ont laissé derrière eux la Station spatiale internationale et amerri au beau milieu de la nuit, au large de la Floride. Après avoir passé six mois dans l'espace, chancelant, quatre de onze astronautes ont posé pied à terre et libérer un peu de place au tour de la table. L'ISS a beau s'étendre sur dix mètres de long, et 74 mètres de large, il ne dispose pas de place pour le superflu, à l'image des chambres dans lesquelles les astronautes dorment accrochés au mur. Il leur faut aussi s'habituer aux toilettes. Thomas Pesquet en avait assuré la visite lors de sa première mission. L'urine, deux fois bouillie et recyclée, est utilisée notamment pour réhydrater la nourriture. Quant aux excréments, ils atterrissent dans des conteneurs comme tous les autres déchets stockés, puis renvoyer vers la Terre, dans un vaisseau inhabité. Sans eau ou presque, se coiffer est un poème. Les tendeuses sont équipées d'un système d'aspiration pour éviter que le moindre poil ne s'envole. Quant aux vêtements, malgré les deux heures de sport quotidien, ils sont portés plusieurs jours avant d'être stockés comme déchets. Et pas sûr que le réconfort vienne de la gastronomie, sauf à aimer la nourriture déshydratée.