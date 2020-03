La vie reprend tout doucement à Pékin

Après deux mois et demi de restriction drastique, la vie reprend peu à peu à Pékin. Le port de masque est obligatoire et un message de prévention est diffusé en boucle dans la ville. Dans les lieux de travail, avant de rejoindre leurs postes, les salariés sont aspergés de désinfectants et doivent faire un contrôle de température. Certains tentent de redonner goût à la vie normale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.