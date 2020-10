La vie sous couvre-feu pour 20 millions de Français

Le couvre-feu est entré en vigueur depuis samedi. A Paris, à Marseille et à Lille, celui-ci a été vécu différemment. Dans la capitale, les terrasses bondées se sont vidées en quelques minutes. A 21 heures, tout est calme et il y a comme une impression de décalage horaire. Pour les commerçants, la situation paraît presque irréelle. Hormis une centaine de manifestants anti couvre-feu, rapidement dispersés, les rues parisiennes sont restées désertes toute la nuit. Même silence à Marseille, seulement troublé par quelques contrôles de police. Pour cette première soirée, les policiers se montrent compréhensifs. Il n'y a donc pas eu de verbalisation. A part quelques écarts, les Marseillais ont entendu les consignes. A Lille, il a fallu un peu plus de temps. A dix minutes de l'heure fatidique, les terrasses sont encore animées. A 21h30, la foule a disparu et les retardataires pressent le pas. Les policiers ont patrouillé toute la soirée. Sur une centaine de contrôles, il y a eu 28 verbalisations.