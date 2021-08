La ville de Marseille frappée par le dôme de chaleur

A 9 heures, il fait déjà 28 degrés dans le quartier du Panier à Marseille (Bouches-du-Rhône) où beaucoup de volets sont entrouverts. Vite, il faut se dépêcher de rapporter le gâteau d'anniversaire à la maison avant qu'il ne fonde. Il n'y a pas grand monde dans les rues et le livreur à vélo est bien obligé d'adapter ses horaires. Celui-ci explique qu'il n'y a pas de passant dans les rues à cette heure de la journée. Elisabeth fait cependant exception. Avec sa raquette et son sac de randonnée, elle n'a pas vraiment peur du soleil. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas habituée aux canicules. "Moi, j'habite en Irlande à Dublin. Donc, clairement la chaleur ça ne me dérange pas. Je ne la vois jamais sauf en vacances", lance la jeune femme. Marseille est frappée par le dôme de chaleur dans la journée et la nuit également. Vendredi soir à 23h30, il faisait 26 degrés dehors dans le Vieux-Port. Après une journée caniculaire, c'est une séance de rattrapage pour les promeneurs. Dans un restaurant, la cheffe vient d'éteindre pour le dernier service en cuisine, et il était temps.