La ville de Saumur fait appel aux médecins retraités

Le repeuplement de médecins est un enjeu considérable pour les années à venir dans le pays. Dans la ville de Saumur, les docteurs retraités reprennent du service pour pallier au manque de praticiens généralistes. En cette période de vacances, leurs services sont indispensables aux habitants. Et malgré cette décision, 3 000 patients n'ont toujours pas de médecin sur le territoire. Pour ces retraités, il n'est pas question d'argent, mais de vocation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.