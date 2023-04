La ville la plus cambriolée de France

Le portail n'est pas verrouillé. Ce jeune homme, en image, n'hésite pas à entrer dans le pavillon. Une paire de gant pour ne pas laisser de trace, un sac à dos pour embarquer ce qu'il peut. Mais la maison est fermée, 30 secondes plus tard, il repart déjà. Des vols de ce type, il y en a chaque semaine à Tournefeuille (Haute-Garonne). La maison de Laurent Soulié a été cambriolée en début de l'année 2023. Malgré une alarme, le voleur lui dérobe 3 000 euros de matériels en quinze minutes, avant de prendre la fuite. "Un opportuniste qui rodait, qui a quand même commis douze cambriolages au mois de janvier. Il a été condamné à un an de prison ferme.", raconte-t-il. Ce n'est pas un cas isolé, nous explique Emmanuel Brossier, un autre victime de cambriolage. Il nous a fait faire un tour du quartier un peu particulier. "... Il y a quatre maisons qui se sont faites cambriolées. C'est inquiétant parce qu'on ne part jamais l'esprit tranquille.", dit-il. Les voitures sont aussi ciblées par les cambrioleurs. Comment expliquer ces vols ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Rio, S. Fortin