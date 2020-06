La Villette propose "Jam Capsule", un nouvel espace d'exposition

"Jam Capsule" s'invite à La Villette. Pour les artistes, le projet a pour principe de créer un dispositif scénographique expérimental pour une culture immersive. Celui-ci permet ainsi de découvrir ou de redécouvrir des œuvres en les regardant sous un autre angle. Une exposition peut-être moins pédagogique, mais beaucoup plus émouvante.